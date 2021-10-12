姆巴佩攻入制勝球，法國隊奪得歐國聯冠軍. October. 12, 2021 07:15. by 金東昱 creating@donga.com. 法國隊登上了歐洲足球聯盟(UEFA)國家聯賽的冠軍寶座。 11日，法國隊在意大利米蘭舉行的2020∼2021年UEFA國家聯賽與西班牙隊的決賽中，憑借著基利安•姆巴佩一粒進球和一次助攻的卓越表現，2比1逆轉取勝。奪得2018年俄羅斯世界杯冠軍的法國隊，成爲繼2019年首屆歐國聯冠軍葡萄牙隊之後，第二個勝出國。本次比賽的冠軍獎金爲1200萬美元(約144.7億韓元)。 本場比賽雙方的控球率完全相同，均爲50%，而且兩隊在射門次數(法國隊7次，西班牙8次)和有效射門次數(法國隊5次，西班牙隊4次)上也相差無幾。 本場比賽西班牙隊率先破門。下半場第19分鍾，米克爾•奧亞薩瓦爾在與對方後衛進行肢體接觸後占據射門有利位置，率先破門得分。但西班牙隊的喜悅並沒有持續多久。2分鍾後，卡裏姆•本澤馬接到姆巴佩的傳球，在禁區左側起腳射門，皮球雖然碰到了對方守門員的手，但還是進入了球門。下半場第35分鍾，姆巴佩攻入了反超的制勝球。雖然存在越位爭議，但錄像回放(VAR)判定進球有效。本澤馬被評爲本場比賽最佳球員，賽後他表示，“這場比賽並不容易，但球隊始終沒有放棄。經過耐心的傳導，終于進球了，幸運也隨之而來。”在另外一場爭奪第3名的比賽上，意大利以2比1戰勝了比利時隊。

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