國民力量黨最終競選人尘埃落定，尹錫悅、洪準杓、劉承旼、元喜龍入圍. October. 09, 2021 07:14. by 姜炅石 coolup@donga.com. 國民力量黨大選正式競選縮小為前檢察總長尹錫悅、議員洪準杓、前議員劉承旼、前濟州島知事元喜龍之間的四人之戰。截止到下個月5日公布最終大選候選人，他們將展開為期28天的最後階段比賽。 國民力量黨競選選舉管理委員長鄭烘原8日在公布該黨第二輪預備競選（淘汰賽）結果後表示：「就像火天大有事件明顯表明的那樣，腐敗和自以為是主義蔓延，國民的憤怒和絕望感在飆升」，「希望4名候選人致力於提出解決方案。」根據《公職選舉法》，國民力量黨沒有公開候選人的排名和得票率。第二輪淘汰是以責任黨員選舉人團投票30%、國民輿論調查70%的比率合計進行的。 正在爭奪第一名的尹錫悅和洪準杓方面在公布結果後爭相表示，「我們取得了壓倒性勝利」，展開了激烈的心理戰。因6月辭去監查院院長一職宣布參加大選而備受關註的前監查院院長崔在亨、前未來統合黨代表黃教安、議員河泰景、前仁川市長安商守則飲下了失敗的苦酒。 國民力量黨將從11日開始舉行7次各地區巡回辯論和3次一對一討論，然後根據下月1日至4日進行的黨員投票和國民輿論調查結果各體現50%，決定大選候選人。

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