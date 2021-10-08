「告發，要搞得大檢察廳勉強接受一樣」……如果是這種程度，則是超越「唆使」的「操控」. October. 08, 2021 07:30. . 據悉，就所謂的「唆使告發」疑惑，國民力量黨國會議員金雄曾對舉報者趙成恩說：「不要就那樣提交（檢舉信），要抗議為什麽不調查，搞得跟大檢察廳勉強接受一樣。」這是高級公務員犯罪調查處（公調處）最近以數碼追蹤方式恢復趙成恩手機的通話錄音文件內容。在去年4月3日的2條通話錄音中，金雄通過Telegram發送了針對執政黨人士的檢舉信和參考資料。在上午的通話中，金雄說：「去首爾南部地方檢察廳吧。那裏很安全。」到了下午通話時，他又說：「讓大檢察廳受理吧。」 據說，錄音文件中還有「我們會做好了發過去」、「必須去掉檢察機關的顏色」、「我會（跟大檢察廳幹部）說好」等言論。金雄堅持強調去掉「檢察色彩」，並一再囑咐要搞得跟大檢察廳勉強接受一樣，到底是出於什麽原因呢?另外，「我們」又是指誰和誰?這不能不讓人懷疑，這已經超越了以金雄為媒介的「單純唆使」層面，而是某一勢力的「某種企劃」。 該檢舉信圖片文件中有「孫俊成發送」的字樣。他在去年4月時任大檢察廳調查信息政策官，是輔佐時任檢察總長尹錫悅的檢察官。檢察機關的調查結果顯示，「孫俊成發送」的圖片文件沒有是事後捏造的痕跡。金雄在事件發生初期曾表示：「好象是孫檢察官聯系了我，轉發給了我。」但後來又說：「如果是對方發送了文件，就會提前打電話說讓我留意，但我不記得有過那樣的電話。」前後說法不一，增大了懷疑。對於此次通話內容，他幹脆閉口不談。是不是因為擔心事件真相浮出水面會引發風波，所以隱瞞了什麽呢? 雖然趙成恩沒有提交檢舉信，但這並不是問題的本質。實際上，國民力量黨去年8月向調查機關提交的「開放民主黨崔江旭檢舉信」與趙某從金雄那裏收到的「4月8日」檢舉信很相似。只有查清「孫俊成-金雄-趙成恩」的傳達途徑和這一部分，「唆使告發」疑惑的全貌才會浮出水面。關鍵是製定檢舉信的主體。只有查明檢察機關方面的人士實際上以什麽形式參與其中，尹錫悅前總長是否知道這一點、事先或事後有無接受過報告等，才能結束「擾亂國家秩序事件」「政治陰謀」「檢察機關部分人是否越軌」的攻防戰。當然，趙某與國家情報院院長樸智元見面討論舉報的疑惑，也應該明確查明。

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