12處高速公路氫動力汽車充電站中有1處，一個月一次故障. October. 06, 2021 07:20. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，高速公路休息站內的12處氫動力汽車充電站中，有1處因每月一次故障而停止運營。有人指出，隨著政府的氫經濟活性化基調，氫動力汽車在最近2年內增加了3倍以上，但相關基礎設施卻並不完善。 據韓國道路公社4日向國會國土交通委員會所屬的國民力量議員宋錫俊提交的資料顯示，氫動力汽車充電站從在高速公路休息站開始運營的2019年4月開始到今年8月爲止，共發生了221起故障。從年度來看，2019年發生61起故障、2020年87起、2021年73起(以8月末爲准)等。 考慮到目前高速公路休息站內的氫動力汽車充電站有12處，相當于每31.7天就有1處發生故障。從各充電站的故障件數來看，京畿河南夢休息站最多，達到50起，其後依次爲京畿安城休息站(釜山方向)35起、京畿骊州休息站(江陵方向)34起、慶北星州休息站(楊坪方向)30起等。 主要故障原因是冷卻器故障，壓縮機異常等。2019年10月，安城休息站(釜山方向)內的充電站因高壓軟管破裂而停止運營9天，去年9月，蔚山彥陽休息站(首爾方向)內的充電站因壓縮機異常而停運5天。今年7月，江原春川休息站(釜山方向)內的充電站中斷了4天的運營。 韓國政府以“碳中立”爲前提，對每輛氫動力汽車最多提供3600萬韓元的補貼，正在集中普及氫動力汽車。因此，2019年爲5083輛的氫動力汽車到今年8月末增至1.6206萬輛，增加了兩倍以上。但有人指出，氫動力汽車的基礎設施擴充不足。政府計劃到2022年在全國設置310處氫動力汽車充電站，但目前氫動力汽車充電站只有114處。宋議員表示：“不僅要普及氫動力汽車充電站，還要努力擴充基礎設施。”

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