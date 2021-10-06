母親的悲傷祈禱. October. 06, 2021 07:20. . 兩名高中畢業班的學生持槍鬧事。蘇·克利沃爾德聽說其中一個是她的兒子，祈禱讓他自行結束生命。祈禱讓他能在傷害其他學生之前、在被警察開槍打死之前自己死掉。實際上兒子就是這樣死的。1999年4月，美國科羅拉多科倫拜恩高中發生槍擊案，造成13人死亡，24人受傷。 與世間所說的不同，她的兒子不是怪物。雖然做了可怕的事情，但既不是怪物，也不是惡魔。他深受愛護長大。父母是每天祈禱子女能好起來，並教導孩子先為別人著想的善良而溫暖的人。 這樣的兒子怎麽能做出那樣的事情？原因是腦病。讓人無法控製自己想法的大腦疾病，誰都有可能患上的可怕而危險的憂郁癥和自殺沖動。「悲傷而可怕的真相，是我們不知道我們或我們所愛的人什麽時候會惹麻煩。」 蘇·克利沃爾德想，如果能獻出自己的生命而不是死去的人該有多好。她的書《我是行兇者的母親》記錄了那些因為自己兒子而被毀的人以及他們的家人的罪惡感和贖罪。那同時也是對兒子的愛的記錄。 無論他做了多麽可怕的事情，兒子仍然是兒子。她一直後悔祈禱讓兒子自己死去。另外，作為母親，「對於不知道孩子腦子裏發生了什麽事情，對於沒能成為可以開誠布公的人」，想請求原諒。 她近乎強迫地從事預防自殺運動，也是因為這個原因。無論如何她都想幫助精神健康有問題的孩子們。因為從大的方面看，他們都是自己的孩子。 文學評論家、全北大學客座教授

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