地球村“焦糖餅”熱潮…因《鱿魚遊戲》效果 成MZ世代新遊戲. October. 05, 2021 07:22. by 李智允記者•金夏景記者 leemail@donga.com,whatsup@donga.com. “韓式脆太妃糖(Hokey Pokey)，蜂巢奶糖(honeycomb toffee)。’ 這是海外網民叫記憶中的零食焦糖餅的方式。隨著Netflix電視劇《鱿魚遊戲》在全世界掀起熱潮，無論是在國內還是海外，焦糖餅正在成爲新的遊戲文化。 4日，據G-market透露，從《鱿魚遊戲》公開的上月17日開始，在約兩周時間內，焦糖餅的銷量與前一個月同期相比增加了270%左右。亞馬遜、Ebay等海外電子商務平台正在銷售通過商品說明貼有鱿魚遊戲場面的“焦糖餅制作套裝”。價格在2萬~4萬韓元左右(22~36美元)，是5000韓元到1萬韓元之間交易的韓國國內價格的8倍左右。對于海外消費者來說，焦糖餅是“另類的韓國餅幹”。 在海外，制作焦糖餅作爲“時髦”的遊戲文化受到青睐。Instagram內的“dalgona”帖子約有28萬個。海外粉絲們在社交網絡服務(SNS)上上傳制作焦糖餅的視頻，快速分享後記。2日，在法國巴黎舉行的爲期兩天的《鱿魚遊戲》體驗館內，前來體驗制作焦糖餅、玩畫片(打紙片)等的人絡繹不絕。 在韓國國內，《鱿魚遊戲》的光環效應也非常明顯。據便利店CU透露，上月17日至30日，焦糖餅的主材料白糖銷售額比前兩周增加了45%。首爾大街小巷的焦糖餅攤販也享受著“焦糖餅商機”。地鐵4號線惠化站附近的焦糖餅店裏，前來拔焦糖餅的人排起了長隊。一位網民在SNS上表示：“(在明洞)第一次看到賣焦糖餅的人競相營業”，“經營‘阿姨拔’的老奶奶櫃台售罄也是第一次。” 據分析，此次焦糖餅熱潮是因爲K內容物的人氣延續到了對K食品的好奇心上。過去在電影《寄生蟲》中登場的“炸醬烏冬面”(放入炸醬方便面和浣熊拉面一起制作的食物)、電視劇《來自星星的你》中出現的炸雞和啤酒就是代表性的例子。 有分析認爲，電影和電視劇中的食品之所以屢次受到歡迎，是因爲食物會刺激人們的共鳴。首爾大學農經社會學系教授文正勳(音譯)解釋說：“觀衆們爲了滿足想要和自己喜歡的內容中的人物變得相似的欲望，傾向于模仿主人公的經驗”，“其中飲食與汽車、時尚等不同，調動了人類的五感，因此非常適合將經驗最大化。” 食品既不貴又容易接觸到等，在SNS上傳“認證照”也有引領潮流的一面。仁荷大學消費者學系教授李恩熙表示：“食物與時尚不同，每天也能消費多次，而且價格相對低廉，大衆接近性較高”，“從MZ一代消費者的立場來看，食物在SNS上拍照上傳也很不錯，因此趨勢傳播很快是特點。”

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