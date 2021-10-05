希臘人的分裂. October. 05, 2021 07:22. . 亞曆山大大帝突然去世後，部下們在王宮裏發現了一份整理好的文件。這是亞曆山大正在准備中的下一份遠征計劃書。這個曾經不可一世的征服者的刀子指向了西西裏、意大利半島，還有北非的地中海沿岸城市和伊比利亞半島。他的構想是向西行進，席卷整個地中海。 如果亞曆山大多活10年，會怎麽樣呢？有人說羅馬帝國不會存在。當時羅馬剛剛席卷意大利中部，正在與南部的多個民族、地區展開戰鬥。如果亞曆山大的軍隊進攻過來，他們也許根本阻擋不了。 答案永遠無法知道，但當時意大利已經滲透了馬其頓和希臘人。西西裏島和南部意大利形成了希臘人建立的殖民城市。此外，還有羅馬人、伊特魯裏亞人、薩莫奈人、凱爾特人，當時整個意大利四分五裂。 對希臘人來說，這是一次很好的機會。亞曆山大大帝的母親奧林匹亞的弟弟亞曆山大一世、亞曆山大大帝的表弟皮洛士爲了實現希臘人征服意大利這一目標，接連進攻意大利。 但是兩者最終都沒能征服意大利。決定性的原因是希臘人的分裂。雖然有過希臘人聯合等嘗試，但城市國家意識過于強烈的他們似乎從未想過自己是一個國家。事實上，雖然取得了勝利，但在希臘-波斯戰爭、馬其頓征服希臘時，希臘也從未真正團結過。更沒有離開故鄉來到意大利攜手合作的事情。最後，希臘永久地喪失了征服意大利的機會和成爲歐洲強國的機會。曆史學家

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