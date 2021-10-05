「安倍的人」占據日本岸田文雄內閣要職. October. 05, 2021 07:23. by 東京=常駐記者 朴亨俊、朴孝穆記者 lovesong@donga.com、tree624@donga.com. 「岸田文雄（64歲）政權」4日在日本正式上臺。 執政黨自民黨總裁岸田文雄當天在日本眾議院和參議院分別舉行的首相指名選舉中均獲得過半數選票，當選日本第100任首相。日本首相菅義偉（73歲）在任職384天後離職。 岸田文雄當天公布了由20人組成的新內閣，任命前文部科學相松野博一為官房長官。13人首次進入內閣，2名40多歲的人被任命為內閣成員。《讀賣新聞》報道說：「其特點是，在任用年輕議員的同時，重視『老將和青年』的均衡。」外交安保部門的外相茂木敏充（66歲）和防衛相岸信夫（62歲）留任，前首相安倍晉三的親信、文部科學相萩生田光一（58歲）轉任經濟產業相。政府二把手、官房長官松野是安倍領導的細田派的事務總長。在對歷史和出口限製問題等韓日關系有很多參與的部門人事安排中，安倍前首相的色彩非常濃厚。 岸田文雄是2015年12月簽署韓日慰安婦協議時的外相。對於韓國法院做出的慰安婦及征用賠償判決，他主張：「這違反國際法。韓國應予以解決。」因此，預計韓日關系短期內很難得到改善。 文在寅總統4日下午向岸田文雄發送賀信，祝賀其就任，並轉達了為使韓日關系面向未來發展而共同努力的意願。青瓦臺發言人朴京美表示：「政府還做好了與日本新內閣坐下來進行對話和溝通的準備，為了兩國的共同繁榮，將在經濟、文化、人員交流等各領域向發展方向加強合作。」

한국어