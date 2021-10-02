隱藏在世界史背後的活躍的007們. October. 02, 2021 07:13. by 金相雲 sukim@donga.com. 「我不能看著盟國的特工死去不管！」 這是在間諜電影《碟中諜：神秘國度》（2015年）中，英國海外情報局（MI6，軍情六處）的女要員伊爾莎對自己的上司說的臺詞。在不是事先賦予的任務的情況下，冒著生命危險救出美國情報要員埃丹，她在「盟國」中找到了理由。這一場面象征著美國和英國在國家情報領域的特殊關系。仔細想來，半個多世紀以來一直堅持遏製核擴散的美國打破原則，最近決定向澳大利亞提供核潛艇技術，很大程度上也是緣於盎格魯-撒克遜國家組成的「五眼」（由美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭組成的機密情報共享同盟體製）。 作為近現代史專業人士，曾任英國劍橋大學教授的作者在這本書中追蹤了從偵探摩西的「應許之地」到最近發生的美國「9·11」恐怖事件等3000年間世界情報活動的歷史。書中指出，如果不理解美英兩國的情報合作過程，就無法準確掌握第二次世界大戰以後一直持續至今的美英蜜月關系的背景和實體。 作者解釋說：「知道情報活動的重要性並充分利用這一點的國家，歷史上都是成功的。」以第一次世界大戰的經驗為基礎，積極收集信號情報（SIGINT）來與納粹對抗的英國，就是典型的例子。相反，美國由於疏忽了日本的密碼專門解讀，對珍珠港的突襲束手無策。對潛在威脅國家的理念和歷史潮流的理解也是必須的。例如，精通納粹和共產主義理念的西方情報機構在第二次世界大戰和冷戰中表現十分活躍。但是，他們在脫離冷戰後對伊斯蘭極端主義一無所知，這最終導致了「9·11」恐怖事件和從阿富汗撤軍等悲劇。 作者強調，要想阻止可能引發安全危機的「情報失敗」，就應該極度警惕按照權力者的口味解釋、加工情報的行為。這就是在韓朝和解氛圍成熟的第三次韓朝首腦會談之後，國家情報院圍繞朝鮮領導層交替問題的預測出現偏差的指責令人痛心的原因。

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