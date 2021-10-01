「首腦年薪之王」李顯龍19億韓元，是拜登的4倍. October. 01, 2021 07:27. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 香港《南華早報》30日報道說，世界上年薪最高的國家首腦是從2004年開始執政的新加坡總理李顯龍（69歲）。李顯龍的年薪為160萬美元（約19億韓元），是排在第三位的美國總統拜登（40萬美元）的4倍，是俄羅斯總統普京的12倍。 新加坡從李顯龍的父親、前總理李光耀（1923∼2015年）時期開始，將高層官員的年薪與民間高收入職群的年薪掛鉤，徹底進行業務評價，嚴懲腐敗。新加坡是世界上政府腐敗最少的國家。 排在第二位的是香港行政長官林鄭月娥（67.2萬美元）。《南華早報》報道說，雖然年薪很高，但由於美國的製裁，不能使用西方主要銀行，因此只能在家中囤積現金。中國去年製定了對進行反中活動的香港市民最多判處無期徒刑的《香港國家安全法》後，美國實施各種製裁，不僅對林鄭月娥等香港領導層，還對與他們交易的金融公司給予不利待遇。 《南華早報》就「世界最強」美國總統的年薪排名第三的情況報道說：「他們真正賺錢的是在卸任之後。」卸任的美國總統通過撰寫回憶錄或演講等賺取巨額收入的情況並不少見。 據調查，澳大利亞總理斯科特·莫裏森、德國總理安格拉·默克爾、奧地利總理塞巴斯蒂安·庫爾茨、新西蘭總理傑辛達等人的年薪也在30萬美元以上。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍上個月就小學生提出的「工資是多少」的問題回答說：「稅前為每個月1.35萬歐元（年薪為16.2萬歐元）。」

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