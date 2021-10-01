通過欺詐富豪獲得72億韓元不義之財的30多歲女性…購買37輛進口車. October. 01, 2021 07:26. by 金泰誠記者 kts5710@donga.com. “在美國的養父去世時給我留下的遺産是145億韓元。我要先向美國國稅廳繳納繼承稅，所以我想稍微借點錢。” 2014年4月，首爾江南區驿三洞的一家咖啡店。從事翻譯工作的廉某(38歲•女)對平時認識的企業家金某說了上述那番話，並拿出了繼承財産證明書的英文文件。廉某從數年前開始就向金某介紹說自己的養父是相當有錢的人。但是廉某根本不存在這樣的養父，證明文件也是僞造文件。 首爾中央地方法院刑事合議29部(部長審判員金昌亨)30日表示，對涉嫌(特定經濟犯罪加重處罰法中的欺詐條款)在2010年至2019年期間以繼承稅預付貸款和生活費等名義從金某處騙取71.9萬億韓元等而被起訴的被告人廉某判處9年有期徒刑。 據法院調查，廉某在約10年的時間裏，用各種謊言和僞造文件勒索的錢，花50億韓元購買了37輛進口車，過著奢侈的生活。 法庭指出：“廉某利用與富豪金某有交情的機會，用各種謊言欺騙金某，騙取了巨額資金。盡管如此，她還是堅持這些錢是翻譯工作的報酬，始終沒有表現出反省的態度。”

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