LS電氣清州工廠被選定爲“世界燈塔工廠”. September. 30, 2021 07:21. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LS電氣被世界經濟論壇(WEF)評選爲世界“燈塔工廠(Lighthouse factory)”。這是繼2019年浦項制鐵(POSCO)之後，韓國企業中的第2家。 LS産電集團29日表示，在非面對面進行的2021 WEF上，LS電氣清州智能工廠被選定爲燈塔工廠。燈塔工廠是指，就像燈塔在黑暗的大海中照亮燈火，爲船只導航一樣，積極利用物聯網(IoT)、人工智能(AI)、雲等第四次産業革命核心技術，在制造業中主導革新的工廠。被稱爲“達沃斯論壇”的WEF從2018年開始對世界工廠進行6個月以上的審查後選定，每年發表兩次。到目前爲止，全世界有90家企業被選定爲燈塔工廠，韓國有LS電氣和浦項制鐵兩家被選定。 LS電氣清州智能工廠構建了配件供應、組裝、試驗包裝等全部流程100%自動化系統。主要生産電力輸配相關機器、産業自動化及能源節約機器等的LS電氣從2011年開始到現在爲止，集中投資200億韓元以上構建智能工廠。企業運用了可以實現多品種大量生産的IoT基礎的自動設備模型變更系統、可以自動行駛的公司內部物流機器人、以AI爲基礎的實時自動焊接系統等技術。自主開發能源管理解決方案(EMS)，適用于實際工廠，提高了能源效率。

한국어