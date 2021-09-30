35%的高齡者家庭：“我獨自生活”. September. 30, 2021 07:22. by 世宗=金亨珉記者 kalssam35@donga.com. 據統計，去年高齡者家庭10戶中有3戶是1人家庭。全體離婚件數有所減少，但65歲以上的“黃昏離婚”增加了10%以上。 據統計廳29日公布的《2021年高齡者統計》顯示，去年戶主年齡在65周歲以上的“高齡者家庭”達473.2萬戶。其中，獨居老人家庭占35.1%(166.1萬戶)。獨居老人的比重從2000年的31.3%逐漸增加，今年首次超過了35%。統計廳預測，到2047年，獨居老人的比重將增加到36.6%。 調查結果顯示，獨居老人比其他高齡者家庭對健康的認識和管理不足。去年，在獨居老人中回答“健康狀態好”的比重爲17.1%，少于全體高齡者家庭(24.3%)。 回答“對與配偶的關系感到滿意”的比重占全體的61.9%。回答“滿意”的男性比女性高出16.3%。高齡者的離婚和再婚都有所增加。去年，全體年齡層的離婚件數比前一年減少了3.9%，但65歲以上的離婚中，男性和女性分別增加了11.1%和13.7%。男女再婚件數也分別比前一年減少15.7%和14.5%，但65歲以上男女再婚件數分別增加1.4%和8.5%。 據統計廳預測，到2025年，韓國將進入老年人口占總人口20%以上的超高齡社會。今年老年人口比重爲16.5%。超老齡社會地區是慶南(23.8%)、慶北(21.5%)、全北(21.4%)、江原(20.9%)等4處。

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