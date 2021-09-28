敵人比預想的要強. September. 28, 2021 07:18. . 羅馬追求統一意大利半島的時期，本是國內戰爭的城市征服戰發展為國際戰。迦太基、希臘-馬其頓勢力在意大利城市和地中海發生沖突。並不是因為羅馬有什麽特別的錯誤。世界不會按照我的意誌運行。就好象當我到達小泉眼喝水時，另一個人可能正在尋找山泉來籌措農業用水。 當時出現的激戰地是分為希臘移民者和原住民、迦太基殖民統治的西西裏。羅馬當然也介入了。在地面戰中，羅馬軍隊徹底擊敗迦太基步兵。但迦太基的主力是海軍。著名的歷史學家西奧多·蒙森曾說過這樣的話。“讓迦太基軍隊在戰場上敗退容易，但難的是取得最終的勝利。” 實際上，羅馬軍隊在地面戰上乘勝追擊，但大海被封鎖後，陷入了危機。在國家命運的十字路口，羅馬會做出所有人都不相信的事情。它毫無畏懼地創建了大規模艦隊。雖然好不容易造出了船，但左右海戰勝利的航行能力和熟練度卻大為不如。羅馬試圖改變在這裏展開自己的特長白刃戰的想法。在海上展開肉搏戰是無稽之談。當時羅馬發明了一種叫“烏鴉”的新兵器。這是掛在船頭上的簡易浮橋。其末端有長得像嘴的鉤子，所以叫“烏鴉”。遇到敵艦就放下“烏鴉”。一旦架起浮橋，羅馬的驕傲重裝步兵隊就會過橋，用白刃戰製服敵人。 用“烏鴉”取得的偉大勝利就是米拉伊海戰。這是羅馬創意性和挑戰精神的勝利。事實上，“烏鴉”有一個致命的弱點，它難以機動。但迦太基因為輕視敵人，沒有任何偵察和探索就貿然闖入而失敗。即使昨天我們強大，也不能保證今天也強大。武器，財政，數字化戰鬥力強並不意味著勝利。在戰爭史上，只有懂得勇氣、獻身和犧牲的民族才能生存。

한국어