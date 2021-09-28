塔利班恢復“刮下巴胡子禁令”. September. 28, 2021 07:18. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 時隔20年再次占領阿富汗的塔利班恢復了過去執政時期（1996年至2001年）下達的“刮下巴胡子禁令”等，全面展開了強硬統治。 據英國廣播公司26日報道，塔利班認為刮掉或修剪下巴胡子的行為違反了伊斯蘭教教法“沙裏阿”，並在首都喀布爾和南部赫爾曼德省等地向理發師發布了禁令。在喀布爾經營大型美容院的一名美容師說，政府官員最近下達了禁止刮胡子的指示，要求“停止追隨美國風格”。喀布爾的另一名理發師也表示：“塔利班士兵說要派出偽裝成客人的調查官進行查處。”赫爾曼德省一家理發店貼出警告說：“誰也沒有權利對此（方針）表示不滿。”英國廣播公司報道說，塔利班警告將處罰任何違反規則的人。 “沙裏阿”雖然規定男性留下巴胡子是追隨先知穆罕默德的生活，但實際上根據國家和文化接受它的程度有很大差異。但塔利班過去對沒有蓄濃密胡子的成年男性進行了嚴厲的處罰。據悉，特別是遺傳上胡須不長的少數民族哈紮拉族遭受了禍害。 由於塔利班的恐怖政治，位於喀布爾的以女性為對象的駕駛培訓班也被迫關門。據當地媒體“Tolo”新聞26日報道，喀布爾的女企業家尼拉布決定中斷一年前設立的駕駛培訓班的運營。這是因為，雖然想學開車的女性仍然很多，但塔利班上月占領喀布爾後，沒有一名女性來到培訓班。塔利班過渡政府最近廢除了婦女部。

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