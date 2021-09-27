新精英的條件. September. 27, 2021 07:16. . “在切割天然冰塊銷售的企業中，沒有一家企業轉向制冰工廠事業。之後通過持續的革新，出現了可以在家庭中制造冰塊的冰箱。”—彼得•費利克斯•格日瓦奇《新精英》中 在谷歌負責人才開發的彼得•費利克斯•格日瓦奇的書《新精英》中，首先提出了“現在准備好被炒鱿魚了嗎？”當今時代，無數職業不知道什麽時候就會突然消失了。人工智能(AI)成爲現實，出現完全不同的技術，以前的商業受到致命打擊的破壞性革新每天都在發生。 他所說的“新精英”是了解未來、從無到創造新價值的人，過著比起智能、服從、勤勉，更重視熱情、創造性、以身作則的生活。他主張，現在應該超越一個公司的職員這一概念，成爲巨大的存在。也就是說，有必要與以開放關系認識的人聯合起來，“通過自下而上(bottom-up)解決國家和企業無法改變的社會問題”。 開放的人際關系是通過對他人的關懷而結成的。他說，作爲新精英的條件，應該抛棄貪欲，學會替他人著想。比起社會地位，更應該追求影響力、社會貢獻。“按照他的教誨，大幅提高年輕職員的工資，讓他們自己決定。千萬不要害怕失敗。”也許正是因爲如此，公司才運營得穩定。 這是一個集體智慧越來越重要的時代。在出版界，志同道合的人經常登陸雲端一起寫書。人與人、事物和事物、人與事物連接的超連接時代正在展開。在這樣的時代，一味追求自身收益是走向滅亡的道路。要幫助年輕一代盡情地“闖禍”。這就是我輩、成年一代的生存之道。

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