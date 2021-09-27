4天內確診1萬多人，“與新冠共存”亮起紅燈. September. 27, 2021 07:17. by 劉根亨記者、李誌雲記者 noel@donga.com,easy@donga.com. 因新冠確診患者暴增，韓國一周後關於保持社交距離的調整以及同時推進的轉變為“與新冠共存”也將面臨最大難關。政府認為，能否抑製中秋節長假期間流行的“後續傳播”是關鍵。 國務總理金富謙27日在中央災難安全對策本部會議上表示：“本周的防疫情況將決定如何決定分階段恢復日常生活（與新冠共存）的出發點。”疾病管理廳廳長鄭銀敬也在前一天表示：“只有最大限度地抑製休假期間感染的無癥狀輕微感染者的進一步傳播，才能按照日程推進階段性恢復日常生活的路線圖。”也就是說，如果像現如今規模的確診患者持續出現，10月底將很難緩和防疫。 情況確實嚴重。從長假第二天開始到周日為止的4天裏，出現了超過1萬名的新確診患者。繼截至25日零時出現歷史最高紀錄的3273人之後，第二天也統計了2771人。非首都地區確診患者增加率達到首都地區的兩倍等，全國擴散情況也很明顯。 政府為了防止最壞的情況發生，決定進一步提前到10月底為止實現疫苗接種率70%的計劃。為此，輝瑞和莫德納疫苗的最大接種間隔將從目前的6周縮短到3到4周。

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