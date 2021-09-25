歷史上最多的2434例確診，如此以往“與新冠共存”也將遙不可即. September. 25, 2021 07:42. . 據統計，昨天新感染的患者達2434人，時隔40多天刷新了8月11日創下的最高紀錄2221人。由於中秋節長假期間暫時放寬保持社交距離，舉行家庭聚會的人之間出現了很多確診患者。防疫當局曾預測，今年6月底開始的第四次流行將在本月20日左右達到每天2000至2300名患者的頂點後減少，但這一預測出現了偏差。 問題是，考慮到3到5天的潛伏期，在節日大移動的余波正式出現的下周，患者很有可能會進一步增加。文在寅總統表示：“如果下月底疫苗接種完成率超過70%，就應該考慮‘與新冠共存’。”但如果這種狀態持續下去，階段性的日常恢復也會受到影響。為了防止感染進一步擴散，在遵守戴口罩和換氣等基本防疫守則的同時，即使有輕微的疑似癥狀，也要積極接受診斷檢查，這一點非常重要。 疫苗接種率也要最大限度地提高。截止到昨天，第一劑接種率為72.3%，完全接種率為44%。據統計，因擔心疫苗副作用等原因，連一劑都沒有接種的未接種者達578萬人，其中提前預約者人數為15萬人，僅占2.7%。全體確診患者的90%來自未接種者和第一劑接種者之間。如果接種完畢，即使感染，也可以預防重癥化率的77%。為了個人和社會的安全，不能再推遲接種疫苗。 為應對因“與新冠共存”的保持社交距離，應盡快構建治療傳達體系，使有限的醫療力量集中在重癥患者身上。防疫當局認為，目前的醫療體系能夠承擔的日患者規模為3000人。目前，80%的新確診患者是無癥狀或輕微患者。在增加重癥患者用病床的同時，應將目前在京畿道有限實施的輕度患者居家治療擴大到全國，提高病床的使用效率。

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