仁川機場自由貿易區將建設2個大規模物流中心. September. 24, 2021 08:39. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 仁川國際機場自由貿易區將陸續建設大規模物流中心。 仁川國際機場公社23日表示，最近與韓國國內物流企業(株)ACT&CORE物流、(株)郵政航空簽訂了《仁川機場自由貿易區第一機場物流園區開發實施協約》。 根據協議，成立于1999年，一直負責與中國進行電子商務、特送貨物、複合運輸(聯運)等的物流企業ACT&CORE物流，到2022年爲止將投入300多億韓元建設物流中心。此前通過仁川港和平澤港等處理的物流量與仁川機場分開，加強複合運輸，預計每年將創造6萬噸的航空貨物吞吐量。 從2014年開始在仁川機場自由貿易區內運營每年處理5萬噸物流的“綜合物流中心”的郵政航空公司也將投入320億韓元建設新的物流中心。計劃構築智能物流系統等，每年追加處理9萬噸以上的航空貨物。 仁川機場公社去年12月與全球物流企業(株)信可韓國(Schenker Korea)簽訂了《仁川機場全球配送中心開發及運營的實施協約》。截至明年，信可韓國將投入350多億韓元，在物流園區建設總面積達2.2227萬平方米規模的全球配送中心。韓國政府2005年指定的仁川機場自由貿易區包括貨物集散廳和物流園區等，目前面積達305萬平方米。 仁川國際機場公社社長金京旭(音)表示：“爲了讓入駐自由貿易地區的企業能成長爲東北亞代表性物流中心的運營公司，將積極提供支援。”

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