孫興慜和黃喜燦在EPL舞台上首次相遇，賽後兩人相互擁抱並交換球衣. September. 24, 2021 08:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)和黃喜燦(25歲•狼隊)在英格蘭足球超級聯賽(EPL)舞台上首次展開了對決。 托特納姆熱刺隊和狼隊23日在英國狼隊莫利紐克斯球場(Molineux Stadium)舉行的2021∼2022賽季英聯杯32強賽上相遇。在上下半場90分鍾內兩隊以2比2戰平後，在沒有加時賽的情況下進行的點球大戰中，熱刺隊以3比2獲勝，成功進入了本項賽事16強。托特納姆熱刺隊在賽後進行的下一輪對陣抽簽中抽到了伯恩利隊，將與後者爭奪一個8強席位。 孫興慜和黃喜燦雖然沒有取得進球，但活躍地馳騁在球場上，創造了機會。黃喜燦在轉會後首次首發出場，打滿全場，以頑強的身體對抗和突破試圖進球。上半場第45分鍾，他接到隊友的傳中頭部攻門，可惜球稍稍越過橫梁。下半場第2分鍾，他接到隊友在邊路送上的犀利地滾傳球，右腳不停球直接射門，但因熱刺隊的肉搏防守皮球擊中橫梁，遺憾地再次與進球擦肩而過。 黃喜燦在狼隊扳平比分上起到了重要作用。黃喜燦在前場壓迫熱刺隊的後場倒腳傳球，在1比2落後的下半場第13分鍾，他截斷了熱刺隊的唐吉•恩東貝萊的帶球，期間通過萊安德爾•登東克爾和丹尼爾•波登斯傳球，制造了本隊的進球。黃喜燦在點球大戰中作爲球隊的第一個點球手出場，成功罰入點球。 恢複小腿傷勢並在20日與切爾西隊的比賽中打滿全場的孫興慜當天在替補席上開始了比賽。上半場結束後，球迷還看到了他摸著黃喜燦的頭進入更衣室的樣子。孫興慜在兩隊2比2戰平的下半場16分鍾替補上場，成功實現了“韓國德比”。此役孫興慜沒有作爲點球手出場。 這是自2018年3月17日當時效力于斯旺西城隊的奇誠庸(首爾)和孫興慜在英格蘭足總杯賽第6輪比賽中相遇後，時隔3年零6個月再次有韓國球員在英國舞台上相遇。而在英超聯賽舞台上，2018年2月25日當時效力于水晶宮隊的李青龍(蔚山)和孫興慜的對決是最後一次。 比賽結束後，孫興慜和黃喜燦互相擁抱後交換了球衣。黃喜燦在下半場第2分鍾試圖射門時被對方防守絆倒後，向孫興慜展示了感到疼痛的腰部。托特納姆熱刺隊在球隊社交網絡服務(SNS)上上傳了兩位球員擁抱的場面。孫興慜和黃喜燦在通往更衣室的過道上也進行了很長時間的對話。如果一切順利的話，兩人將在明年2月13日舉行的英超聯賽中再次相遇。

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