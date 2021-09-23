未接種疫苗者的預約率為1.2%……鼓勵接種將決定“與新冠共存”成敗. September. 23, 2021 09:07. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國22日引進了政府直接簽約的美國輝瑞公司的新冠病毒疫苗462.5萬劑。包括這些劑量，實際進入韓國的新冠疫苗共7385.5萬劑。這在政府簽約的1.9490億劑中占37.9%。從25日開始，將通過與英國的“疫苗互換”，將追加進口100萬劑輝瑞疫苗。從23日開始，將再次進行大規模接種。專家們認為，為了實現以日常生活和防疫相協調為目標的“與新冠共存”，應該進一步提高接種速度。 據中央防疫對策本部22日透露，截至當天零時，第一劑接種率為71.2%。實現了當初的目標“中秋節前第一次接種率達到70%”。但仍有不少人不願意接種疫苗。防疫當局從18日起以未接種者577.5860萬人為對象接受預約。雖然也有長假的原因，但是4天裏預約者只有70862名（1.2%）。未接種者的預約截止日期為30日。為了實現政府提出的新目標——80%的接種率，他們參與接種非常重要。 即使是為了應對“與新冠共存”，也要增加接種者。據中央防疫對策本部統計，最近2周（8月29日~ 9月11日），20895名18歲以上確診患者中有18755名（89.8%）是“不完全接種”。這是完全沒有接種疫苗或只接種1劑或2劑後不足14天的情況。梨花女子大學木洞醫院呼吸內科千恩美教授表示：“至今未接種疫苗的‘不動層’不容易說服”，“政府應該考慮對疫苗副作用等安全性進行更積極的說明，並擴大對異常反應的治療援助等方案。” 另外，考慮到來自印度的“德爾塔毒株”等變異病毒的擴散趨勢，接種疫苗更為重要。目前，在新冠確診患者中，德爾塔毒株感染者占98.2%，“第一劑接種率70%”的目標是在德爾塔毒株流行之前製定的。中央災難安全對策本部第一總管協調官姜道泰（音）也在當天的本部會議上強調說：“根據外國研究，原有新冠病毒在無癥狀狀態下傳播病毒的時間為0.8天，但德爾塔變異為1.8天。” 韓國政府計劃在10月份向越南支援100萬劑以上的疫苗。這是韓國首次向其他國家供應新冠疫苗。疫苗種類尚未確定。

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