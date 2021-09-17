朝鮮動用火車，展示對韓國全境的核打擊能力. September. 17, 2021 07:38. by 尹相虎軍事記者、申镇宇記者 niceshin@donga.com，ysh1005@donga.com. 朝鮮16日表示，15日發射彈道導彈是今年新設的“鐵路機動導彈團”實施的演習，同時還公開了歷史上首次在列車上發射彈道導彈的照片。朝鮮此前發射的彈道導彈幾乎都是在移動式發射車輛上發射的。分析認為，朝鮮國務委員長金正恩今年1月在黨代會上指示開發戰術核武器，此舉是加強對韓國核打擊能力使之能夠向韓國全境突然大量發射的工作。 繼潛射彈道導彈後，朝鮮又出現了動用列車的對韓核彈投放手段，因此有人指出，韓國軍隊的探測及攔截體系也急需製定對策。 朝鮮中央通訊社當天報道說：“鐵路機動導彈團15日淩晨接受了前往中部山區、對800公裏界線目標地區進行打擊的任務，參加了演練”，“根據鐵路導彈系統運營規範和行動順序，完成了快速機動和展開，精確打擊了設於朝鮮東部海上800公裏水域的目標。” 朝中社報道說，金正恩沒有參加現場發射，朝鮮勞動黨中央政治局常委、黨中央書記樸正天指導了演習，黨中央軍政領導層、軍需工業部和軍隊總參謀部、國防科學研究部門的幹部觀摩了演習。在當天朝中社公開的照片中，與“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”非常相似的導彈從頂部蓋子打開的列車車廂沖向天空，火焰和煙霧籠罩在列車及其周圍。 美國國務院發言人內德·普萊斯在當地時間15日的新聞發布會上表示：“我們譴責朝鮮發射導彈的行為”，“此次發射導彈違反了聯合國安理會多項決議，也對朝鮮周邊國家及國際社會的其他國家形成了威脅。”但普萊斯還表示，“我們也致力於與朝鮮進行外交接觸”，表明美國仍在尋求通過對話解決外交問題的方法。 韓國統一部前一天就朝鮮勞動黨副部長金與正批評文在寅總統的談話表示：“無論如何，至少要保持對對方的基本禮儀和尊重。” 統一部負責官員當天表示：“雖然金（與正）副部長多次發表談話，但提及總統實名尚屬首次。”他還指出：“朝鮮直接提及並批評（韓國）總統，對韓半島和平和南北關系發展沒有任何幫助。”但就此次金與正談話的意圖等問題，他表示：“眼下不會做出預測，將針對所有可能性做好準備。”

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