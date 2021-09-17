馬斯克宇宙飛船升天，90分鐘繞地球一周. September. 17, 2021 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 全部由平民乘坐的宇宙飛船歷史上首次飛向太空，開始圍繞地球旋轉。當地時間15日晚8時3分左右，由美國特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克領導的太空探索技術公司“SpaceX”在美國南部佛羅裏達州肯尼迪航天中心發射了“龍”飛船。包括美國億萬富翁賈裏德·艾薩克曼（38歲）在內的4名平民乘坐該飛船在距地面575千米的上空以每小時1.75萬英裏（約2.863萬公裏）的速度圍繞地球運行三天。相當於每1小時30分鐘繞地球一周。 在發射前現場直播的畫面中，4人身穿白色宇航服，以不太緊張的表情等待飛行。他們把冷凍披薩等作為零食帶上天，還公開了在太空演奏尤克裏裏琴並唱歌的計劃。他們計劃在結束太空日程後，降落在佛羅裏達州附近大西洋海域。這是只有平民乘坐的宇宙飛船首次在地球周圍軌道飛行。 此前的7月，英國維珍集團總裁理查德·布蘭森乘坐自己創立的“維珍銀河”的宇宙飛船飛到了高86千米的天空。同月，世界首富、美國亞馬遜創始人傑夫·貝索斯也利用自己的宇宙企業“藍色起源”的火箭飛行到了107千米上空。但兩人只不過是體驗微重力狀態幾分鐘後直接返回地球的“淺嘗輒止”型太空旅遊而已。當時飛船上還有專業飛行員同行。相反，太空探索的“龍”飛船到了不僅高於420千米的國際宇宙空間站，比哈勃太空望遠鏡（540千米）也更高的地方，目前正以超過音速20倍的速度圍繞地球運行。 艾薩克曼是16歲創立信用卡結算處理企業“SHIFT4支付”的富豪，擁有約24億美元（約2.8萬億韓元）財產。他從小就夢想航天，有著豐富的駕駛噴氣式飛機的經歷。雖然不知道具體金額，但花了相當多的錢，購買了包括自己在內的4人的登機牌。 他親自挑選的其他3人也吸引了人們的視線。中部俄克拉何馬州兒童專門醫院“聖祖德”的醫療人員海莉·阿西諾（30歲）在10歲時患上了一種骨癌——骨肉瘤。當時在這家醫院接受了用金屬棒填充部分腿的手術。他是第一次帶著假體進行宇宙旅行的人物。地球科學家莎恩·普羅克托（51歲）也從小培養了宇宙探險的夢想，他的父親過去曾在美國宇航局工作。參加過伊拉克戰爭的前空軍克裏斯·塞姆布羅斯基（42歲）目前在著名軍工企業洛克希德-馬丁公司工作。這4人為了宇宙飛行，在過去的6個月裏進行了訓練。

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