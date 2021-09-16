舞者的熱情，坦蕩蕩服輸的態度…“舞蹈對決”好帥啊. September. 16, 2021 07:28. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 47名女舞者互相瞪著眼睛互相牽制。這似乎是女性們的心理戰。但在接下來的場面中，彼此以犀利的眼神認真對待舞蹈，比賽結束後相互鼓勵加油。這不是氣勢之戰，而是實力之戰。上個月24日開始的Mnet《街頭女戰士》計劃把由K-POP藝人壟斷的聚光燈對准舞者。總共8個團隊(Crew)，47名女舞者在節目開始的同時就聚集著人氣。 口碑的中心是敘事。“Holy Bang”的Honey J和“CocaNButter”的Rihey的舞蹈對決就是代表性的例子。那是因爲7年間在同一個組合活動後分手的過去。兩人分手5年後再次重逢，比賽結束後兩人擁抱在一起，眼眶泛紅。制作團隊在接受本報的書面采訪時解釋說：“作爲舞者一路走來的時間相當長，因此，多樣的關系故事和引領團隊勝利的隊長之間的心理戰共存。” 觀衆們尤其歡呼的是隊長和隊員之間的友愛和體育精神。“Hook”的隊長Aiki在隊內一名成員被指爲最差舞者後，拿起麥克風公開稱贊，鼓舞士氣，看到這一幕的其他舞者則鼓掌稱“很帥”。“Lachica”的Peanut向自己從未贏過的“Prowdmon”的Lip J申請對決。雖然最終沒能獲勝，但還是幹脆利落地接受了比賽結果。這就是爲什麽觀衆們相信出演嘉賓的真實性的原因，盡管存在以“惡魔剪輯”而聞名的Mnet特有的競爭結構。 獨具特色的團隊表演還能緩解因新冠病毒肺炎疫情而中斷的各種演出的渴望。制作方表示：“在團隊之間毫不讓步的戰爭背後，舞者們對舞蹈的真心和熱情，還有在任務結束後或鏡頭後面互相尊重的樣子，這些都給觀衆帶來了超越勝負的感動。另外，通過團隊們的活躍表現，也讓我們知道了舞蹈是多麽有魅力的藝術。”

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