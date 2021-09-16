Kakao以“撤出強勢”避免風暴，谷歌連反省都不願意. September. 16, 2021 07:28. . 引發“濫用強勢”爭議的Kakao推出了相生方案。Kakao本月14日表示，將退出“胡同商圈”，並拿出3000億韓元的相生基金。因強行要求安裝本公司系統而被處以罰款的谷歌也於昨天舉行記者說明會，發表了對韓國信息技術（IT）業界的貢獻戰略。國民的反應與其說是歡迎，不如說是懷疑。因為這是迫於輿論的批評出臺的對策。甚至有人批評說，谷歌不僅沒有反省，反而自吹自擂。 Kakao決定從鮮花、零食、沙拉等配送中介事業中撤出，同時還決定廢除向出租車乘客收費的智能呼叫製度。但有人指出，這只是針對政府刀刃相向的部分領域出臺了對策，是為了“平息輿論”。在158個分公司中，只有極少部分提出了相生方案，而且看不到被小工商業者認為是最大困難事項的手續費上有改善對策。 Kakao總裁金範洙表示：“要果斷地放棄過去10年的增長方式。”Kakao憑借平臺的支配力，向小工商業者收取過多的手續費，每年增加數十個分公司。以修修補補式的應對方式很難改變現有的增長方式。金範洙沒有如實申報控股公司相關資料，因此正面臨的當局的製裁，這一點也讓人懷疑Kakao的變化意誌。 谷歌在記者會上完全沒有提及“仗勢欺人”的爭議。谷歌雖然遭遇《防止谷歌濫用強勢法》的實施，並受到2000多億韓元的罰款處分，卻回避改善對策。它反而聲稱，谷歌技術對韓國IT產業的革新做出了貢獻，並表明了將對罰款提出上訴的立場。雖然說明會的名稱是“為了韓國的谷歌（google for korea）”，但只是主張自己為韓國創造了工作崗位。用難以接受的經濟效果，是無法掩蓋壟斷橫行的。 大型平臺一直致力於加強壟斷；與此同時，只要能賺錢，就不分行業和顧客，不斷擴大規模。如果對壟斷弊端沒有根本性反省，它對社會的貢獻和相生只不過是空談。Kakao表示要在海外進行第三次創業，谷歌表示要為韓國社會做貢獻。他們的真相不久就會浮出水面。

한국어