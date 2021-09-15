罰酒遊戲. September. 15, 2021 07:30. . 這是一個詩人在28歲生日時發生的事情。他去看了新認識的4個朋友在首爾後巷咖啡廳的演出，然後和他們一起回到了弟弟的公寓。所有人都醉醺醺的時候，有人說要玩遊戲。詩人說，“我從未玩過”，提議玩罰酒遊戲。其規則是，每個人輪流說沒有做過的事情，而有過這種情況的人要喝罰酒。這種遊戲通常以可笑的故事開始，但後來演變成大實話、有時甚至是葷故事。因為是不熟悉的遊戲，所以他想做個示範，但被人搶先了。“我從來沒有想過自殺。”那個人說著，舉起酒杯一口氣喝了下去。但是所有人都要喝罰酒。誰都曾想過自殺。為了笑而開始的遊戲瞬間揭露了隱藏在他們體內的傷痛和痛苦。 這是韓裔美國詩人凱西·樸紅在普利策獎候選作品《小眾感情》（Minor feelings）的隨筆集末尾回憶的自己年輕時的故事。他之所以講述在韓國發生的事情，是為了強調生活在任何地方都一樣疲憊。必須按照白人創造的人種框架生活的亞裔美國人，在仿徨、苦惱、絕望中生活的韓國年輕人。在任何地方都能確認的生活的疲憊。 這又豈止是年輕人的事。不論年齡大小，誰都有過與死亡相關的想法。活下去的意誌戰勝了死的意誌，驚險地活下來的人也許比想象的要多。詩人寫文章是為了擁抱那些人，也為了從他們那裏得到擁抱。因為自己也有過沖動。這就是讀者的心被他的個人故事所打動的原因。從他人的傷痛中回顧自己的傷痛。可以說傷口會將彼此綁在一起。 文學評論家、全北大學客座教授

한국어