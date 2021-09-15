“素人”金瑞鎮通過YouTube看ML，防守和擊球接受輔導. September. 15, 2021 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. 在13日舉行的2022年KBO第2次新人選秀上，以第9輪第84順位被樂天隊選中，實現棒球選手夢想的金瑞鎮(17歲)正在成爲話題。因爲他沒有專業打過棒球的經驗，作爲純粹的“普通人”實現了夢想。一名棒球相關人士表示：“出現了比LG隊的韓善泰(27歲)更純粹的普通人。” 3年前，韓善泰以第95順位被LG隊選中，他打過社會棒球，後來經過日本獨立棒球後進入了職業聯賽。但是金瑞鎮從一開始就“自學”了棒球。實戰也只是從小學3年級開始，在地區兒童棒球隊打了3年。從那時起，他夢想成爲美職棒大聯盟選手，通過YouTube視頻學習棒球，並在棒球訓練場上進行擊球練習。爲了打造結實的下肢，他還接受了專門的體能訓練。 上月30日舉行的選拔(try-out)對金瑞鎮來說是展示他此前所學知識的Showcase現場。主要在室內練習場打棒球的金瑞鎮高興地說：“棒球還是在外面打比較好。”但是當時現場的評價卻很冷靜。因爲與國內精英選手不同，他的揮棒動作很大，而且使用手套的樣子也很生疏。一位球探評價說：“雖然(金瑞鎮)比打社會棒球的普通人水平更高，但似乎缺乏‘精英’的基本功。” 但是在第2次指名中，他突然被樂天隊選中。2年前從國內MLB球探那裏聽到“有好玩的選手”的樂天隊團長成珉奎表示，“力量確實比同齡精英選手強。彈性也很好，如果接受2~3年的專業棒球，成長可能性會很大。”他強調說：“並不是出于活動考慮才選金瑞鎮的”，並謹慎地表示，“只有出現這種類型的球員，職業棒球才能得到發展。” 另外，作爲首位普通人出身的職業選手備受關注的韓善泰在今年的KBO Futures League(發展聯盟)中取得了3勝1負、平均責任失分0.72的好成績。

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