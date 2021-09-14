“六日戰爭”的教訓. September. 14, 2021 07:52. . 以色列在1967年的“六日戰爭”中獲勝的原因之一就是掌握了製空權。從數量上看，以色列空軍僅占周邊阿拉伯國家戰鬥力的三分之一，但在開戰第一天，以色列空軍以超乎想象的突然攻擊摧毀了埃及、約旦、敘利亞空軍力量，還遠遠壓製了伊拉克空軍。 埃及空軍有358架戰鬥機和轟炸機，在第一天的攻擊中損失了274架。沒有被破壞的戰鬥機也處於無法使用的狀態。機場、跑道也遭到破壞，不僅失去了製空權，實際上阿拉伯國家的戰鬥機在天空消失了。考慮到西奈沙漠這一特殊地形，製空權的喪失對地面戰也產生了巨大影響。撤退的埃及軍隊受到了從天而降的無情追擊者的可怕傷害。 在6天的戰爭中，以色列空軍勝利的完美是軍隊領導層也沒有期待的。現在的我們知道結果，所以感覺很容易取得勝利，但當時以色列方面在進攻前陷入了不安之中。因為沒有留下守衛領空的防禦部隊，幾乎投入了全部戰鬥力。如果在一兩處突襲中失敗，就會在毫無防備的情況下允許對方反擊。 這是戰爭史上難得一見的大膽決斷，但這並不是全部。戰爭史上不變的鐵律是，過於單方面、了不起的勝利一定有對方的幫助。埃及軍隊沒有將軍用飛機放入機庫。原因至今仍是個謎。敵人襲擊時沒有備用跑道出擊反擊部隊。敵人攻擊時因為擔心誤射，所以下達了禁止開槍的命令。最大的錯誤是抹殺空軍的先發攻擊論，為了國際輿論和總統納賽爾的形象，下達了先我軍遭襲後反擊的方針。軍隊不能介入政治，政治也不能介入軍事。這是六日戰爭的第一個教訓。 歷史學者

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