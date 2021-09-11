補助對象從80%到88%再到90%，小店鋪也不會這樣做. September. 11, 2021 07:29. . 就原計劃分發給88%的國民的第五次災難補助，被排除在對象之外的人提出異議申請的情況不斷增加，因此，共同民主黨決定將發放範圍擴大到90%。該黨政策委員會議長樸完柱表示：“采取措施讓處於警戒線的人不受委屈地獲得補助，是最大的課題。”如果對象增加2個百分點，預算還需要3000億韓元。 人均25萬韓元的此次補助是從2月份文在寅總統的講話開始的。文在寅表示：“如果擺脫疫情，全體國民將拿出力量，因此可以考慮發放國民補助。”政府當初製定的計劃是收入後70%，但由於執政黨主張擴大，範圍擴大到80%。共同民主黨代表（黨首）宋永吉、國民力量黨代表李俊錫經過了全民發放的草率協議和反復，決定再增加雙職工家庭和一人家庭，由此決定向88%的人發放。但為什麽是70%、80%、88%，從未提出過合理的理由。 據說，從本周起可以確認自己是否屬於支付對象後，僅國民權益委員會“國民申聞鼓”就收到了5.4萬件異議申請。對於以不能如實反映收入變化的健康保險費為標準確定對象，很多人表示不滿。由於將家庭健康保險費進行合算，因此對工作人數多的家庭不利。工資稍高、租房的人沒算在內，但退休後收入少的富翁房東卻得到了補助，因此，意識到輿論惡化的執政黨再次將對象增加到了90%。 混亂的原罪是在去年4月7日國會選舉之前，政界和青瓦臺通過政治工程學討價還價，向全體國民發放了第一次補助。因為，在新冠疫情這一史無前例的事態中，出現了發放現金的契機後，執政黨要求擴大對象，並推翻了原計劃為收入下位50%的企劃財政部標準，而且面臨選舉的在野黨也要求100%補助。 如果從一開始就將對象限製在收入最低的20%或包括次上位階層的30%左右，每人援助兩至三倍，收入保全效果就會提高，國家債務負擔也會減少。只顧計算選票的政治圈把錢分給了不需要的階層，製造了“拿不著就是傻瓜”的情緒。連小店鋪都不如的政治圈的估摸式的撒現金政策，正在使我國國民陷入不必要的混亂之中。

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