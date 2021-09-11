金融委員長高承範會見五大金融控股公司. September. 11, 2021 07:31. by 申智煥記者 jhshin93@donga.com. 大韓民國金融委員會委員長高承範(照片)就中秋長假後預計發表的家庭負債追加對策表示：“正在查看20~30個細節項目。”事實上，針對因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散而遭受損失的小工商業者和中小企業的貸款期限延長措施將延長，下周將最終公布具體內容。 高委員長10日在首爾中區銀行會館與KB、新韓、韓亞、友利、NH農協等5大金融控股公司會長舉行就任後的首次座談會後，對外表示：“大家都同意應該加強家庭負債管理。” 高委員長表示：“我們將根據中秋節以後的情況制定補充對策”，“正在從實際情況出發，對20~30個具體項目進行缜密的分析。”有分析認爲，這一方案將包括提前適用“個人總負債本息償還比率(DSR)40%”，加強第二金融圈的DSR限制等。 但是，對于全額租房貸款限制，他表示：“目前沒有確定，不會讓實際需要者蒙受損失。” 針對小工商業者和中小企業的金融支援政策第三次延長，有人提出，推遲償還利息的措施有可能被部分中斷。 高委員長表示：“關于延期償還利息的問題，有很多意見，將在下周發表最終結果”，“如果延期償還利息，將會對軟著陸方案進行進一步討論。”

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