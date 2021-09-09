坎特利季後賽大發神威，球童米尼斯特拿到20多億韓元獎金. September. 09, 2021 07:44. by 李憲宰 uni@donga.com. 6日落下帷幕的美國職業高爾夫(PGA)巡回賽季後賽最後一場比賽—巡回錦標賽被稱爲“金錢盛宴”。只有聯邦快遞杯積分排名前30名的選手參加的該大賽的總獎金高達6000萬美元(約700億韓元)。這一著名慶典的主人公是美國選手帕特裏克•坎特利(29歲•世界排名第4位)。坎特利領先世界排名第1位的瓊拉姆(西班牙)1杆奪得冠軍，並獲得了1500萬美元(約175億韓元)的巨額冠軍獎金。 還有一個人也掉進了“錢囤子”。《今日美國》和《雅虎體育》等海外媒體9日介紹了坎特利的球童馬特•米尼斯特(47歲)的“人生逆轉”故事。 在PGA巡回賽上奪冠的選手，一般來說會把獎金的10%分給球童。米尼斯特在接受當地媒體采訪時表示，“決定不公開拿到了多少錢”，但如果按10%計算，可以推測領取了150萬美元(約17.5億韓元)。《今日美國》報道說：“雖然無法知道准確的金額，但確實比普通人一生都能賺到的錢還要多。” 坎特利在上月30日結束的季後賽第2場比賽—寶馬錦標賽上也奪得了冠軍，當時的冠軍獎金爲171萬美元(約20億韓元)。米尼斯特僅兩場大賽就賺取了約20億韓元。 小時候曾是高爾夫選手的米尼斯特作爲職業高爾夫選手沒有獲得成功。取而代之的是早早地開始了背著職業選手球具袋的球童生活。他從2012年開始擔任裴相文(35歲)的球童，兩人合作曾兩次拿到PGA巡回賽冠軍。 2017年米尼斯特與坎特利初次見面。當時因腰部手術休息了2年多的坎特利方面要求他先背球具袋，米尼斯特欣然接受了這一提議。此後，坎特利一路高歌猛進。從那年開始到此次巡回錦標賽，兩人共6次一起捧起了冠軍獎杯。僅冠軍獎金就達3500萬美元以上，因此，米尼斯特也賺到了350萬美元以上。 米尼斯特在賽季鏖戰正酣的8月初被確診感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，被迫離開球場2周左右。但是，在健康地重返賽場後，兩人一起奪得了最重要的兩項大賽的冠軍。 米尼斯特稱比自己小18歲的坎特利爲“老板(Boss)”。坎特利則偶爾會叫他“老爹(Dad)”。坎特利說：“馬特是讓我感到舒服的人。可以一直依靠他。”

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