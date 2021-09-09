李恩華的美術時間. September. 09, 2021 07:45. . 詩人龍惠元曾說：“整天下雨的日子更渴望愛情。”法國畫家、印象派藝術大師居斯塔夫•卡耶博特似乎更渴望繪畫。他喜歡畫雨天的風景。他熱愛雨滴和江水，喜歡乘船遊玩。《The Yerres，Rain》畫作包含了他所愛的一切。 卡耶博特出生在巴黎，是富商家的長子，不顧家人的反對成爲畫家。26歲時，父親去世時獲得的巨額遺産，讓他得以度過一生悠閑的生活並畫畫。 他27歲時畫的這幅畫的背景是耶爾河畔。耶爾是巴黎的外圍城市，自古以來就是貴族、資産階級和藝術家們的度假勝地。卡耶博特12歲時，他的父親在耶爾河河岸邊買地建起了住宅。住在巴黎的他的家人每年夏天都在這裏度過。一邊玩水和劃船。卡耶博特在這裏完成了80多幅畫，這幅畫是他首次嘗試的鄉村風景畫。 卡耶博特雖然是印象派的主要成員，但生前作爲畫家並沒有得到認可。就連親密的同事們也認爲他是富有的業余畫家。但是，以現實主義爲基礎的他的印象主義畫作在很多方面都與衆不同。畫中清晰地捕捉到了雨滴落在河裏的情景。仿佛聽到了從畫面上滴落的雨聲。遠見的一條渡船則增添了浪漫。出自快照的大膽對角線構圖和完全清除人物的風景畫對他來說是巨大的挑戰。 卡耶博特還是一位踐行“地位高則責任重(Noblesse Oblige)”的收藏家。一生獨身，贊助印象派畫家。舉辦展覽、交房租、買畫，解決生活困難。46歲去世時，他把自己收集的同僚畫家們的作品全部捐贈給了國家。對于渴望已久的印象主義畫家來說，他是旱災甘霖般的存在。就像他畫中的雨點一樣。美術評論家

한국어