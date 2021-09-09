被新冠所束缚的首爾，移動量減少18%. September. 09, 2021 07:45. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 去年年底發生新冠疫情第三次流行時，居住在首爾或通勤及走讀的人的深夜移動量比疫情發生前最多減少了50%。25歲以下兒童、青少年、青年的移動量也在同期減少了一半以上，而65歲以上減少了26%，各年齡段的移動量出現了很大差異。這是首爾市對通信、交通大數據進行分析後，於8日公布的對新冠疫情擴散前後的“首爾生活移動”進行分析後得出的結果。 〇疫情流行導致首爾移動人口驟減 “首爾生活移動”是指，針對生活在首爾或為工作、教育、休閑、醫院診療等而來到首爾的人，可以知道他們何時、何地、前往哪裏、平均花費多少時間等的資料。這是將首爾市的大眾交通使用數據，人口、企業現狀等行政相關大數據、KT（韓國通信）的手機信號資料、韓國交通研究院的通行量數據等融合分析而成的。 如果說首爾市和KT在2018年公布的“首爾生活人口”是在居住者的基礎上加上通勤、走讀人口，掌握特定時間、特定地區存在的所有人口，那麽“首爾生活移動”就可以衡量首爾內外或特定地點之間的移動模式。 數據分析結果顯示，每天往返首爾的人口移動量從新冠疫情發生之前（2019年11月至12月）的2275萬次減少到疫情擴散後（2020年1月至2021年7月）的1867萬次，減少了17.9%。特別是，每當疫情大流行時，移動量會大幅減少。第三次流行（2020年11月13日~2021年1月20日）時，比疫情發生之前減少了29.9%。去年12月13日的移動量為885萬次，僅為發生疫情之前移動量最多的2019年11月1日（2545萬次）的34.8%。 第三次流行時期實施的大眾交通運行次數減少，對深夜時間段的移動量減少產生了很大影響。當時深夜時間段（晚上10點~次日早晨6點）下班及放學的移動量比疫情發生之前減少了48.4%。 各年齡段的移動量也有所差異。25歲以下兒童、青少年、青年的移動量減少了55.8%，呈現出最大的減少趨勢。據分析，25~64歲減少28.1%，65歲以上減少26.2%，盡管新冠病毒擴散，其移動量並沒有像兒童、青少年、青年一樣明顯減少。首爾市相關人士表示：“隨著非面對面授課的擴大等，兒童、青少年的移動大幅減少，而為生產活動而移動的中壯年及老年層則沒有大幅減少。” 〇有助於移動模式、政策和服務開發 首爾市對首爾的通勤、走讀模式進行分析的結果顯示，往返於首爾的人平均上班時間為53分鐘。居住在首爾的人在首爾上班平均需要44.7分鐘，而從京畿道到首爾上班平均需要72.1分鐘。從首爾各行政洞的平均上班、上學時間來看，時間最長的是江東區高德2洞（平均58分鐘），時間最短的洞是江南區驛三1洞（平均36分鐘）。 首爾市計劃在“首爾市開放數據廣場”上公開首爾生活移動數據，每月更新，讓市民、學生和企業自由使用。首爾市智能城市政策官樸鐘秀表示：“任何人都可以利用數據製作多樣的內容和服務。將積極用於市政府政策的開發。”

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