致2976人死亡的9•11恐襲事件設計者，在法庭上笑著揮手示意. September. 09, 2021 07:45. by 李恩澤 nabi@donga.com. 距離9•11恐怖襲擊事件20周年還有4天的7日，在古巴關塔那摩美軍基地的正義營(Camp Justice)法庭上，有5名發動恐怖襲擊的遜尼派武裝團體“(阿富汗)基地組織”所屬的恐怖分子出庭。因設計並主導導致2976名平民死亡的此次恐怖襲擊，被稱爲“9•11恐襲事件的總設計師”的前基地組織作戰司令官哈立德•謝赫•穆罕默德面帶微笑揮手示意等，顯得非常從容。 據當天《福克斯新聞》等媒體報道，穆罕默德等5名基地組織成員出庭。他們因涉嫌致2976人死亡、恐怖襲擊、劫持飛機等被起訴。 2003年在巴基斯坦被美軍逮捕時，穿著肥大的T恤的穆罕默德當天以端莊的形象登場。他將灰色胡須染成橙色，戴著白帽子。他的律師說：“這是長期被拘留後，時隔許久見到其他人而開心地笑了。”當天，嫌疑人對審判長的提問只回答了“是”等。有分析認爲，如果被判有罪，很有可能被判處死刑。 此次審判是去年年初因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發而中斷審理之後，時隔18個月後再次進行的。9•11恐怖襲擊事件犧牲者的家屬也在旁聽席上觀看了審理。

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