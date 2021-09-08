柳賢振找回狀態成功拿下賽季第13勝. September. 08, 2021 07:41. by 黃奎引 kini@donga.com. 在美國，棒球被稱爲“寸尺之間的運動(a game of inches)”。因爲1英寸(2.54厘米)的差距，出現出局和保局成功、界內和犯規、三振和四壞球的情況比比皆是。如果是3英寸(7.62厘米)的差距，就更不用說了。 柳賢振(34歲•多倫多藍鳥•照片)7日登上紐約洋基體育場投手踏板，面對洋基隊擊球員投出的外切快速球(卡特球)就是如此。柳賢振當天投出的卡特球的水平動作要比賽季平均值高出3英寸。從右手擊球手的視線來看，球從比平時更遠的地方開始，向身體方向彎曲。 如果說卡特球是在快速球和滑行曲線球之間變換的球，那麽柳賢振當天則投出了在滑行曲線球和卡特球之間變換的球。柳賢振本人也將該球稱爲“滑行曲線球性質的卡特球”。 並不只是變化幅度變大。據美國職棒大聯盟投球統計網站“棒球觀察”透露，當天柳賢振投出的卡特球平均時速爲88.6英裏(約142.6公裏)，比賽季平均時速快約2.5英裏(約4公裏)。也就是說，運用了更快、彎曲更多的“高速滑行曲線球”。柳賢振當天投出的該球種是繼快速球(30個)之後第二(22個)多的。 效果也不錯。最近2場比賽連續未能積累勝場數的柳賢振，當天面對洋基隊的擊球陣容，在6局內投出80個球，以6個脫三振、無四死球、3個被安打、無失分的成績成爲勝利投手。帶領球隊以8比0大勝的柳賢振的賽季記錄來到13勝8負，平均責任失分3.77。 繼蓋瑞特•科爾(洋基隊•14勝)之後，在美國聯盟多勝榜單獨排在第2位的柳賢振表示，“在今天比賽之前，從(代替本人占據多倫多第一先發位置的)羅比•雷伊(30歲)的投球內容中學到了很多”，“雷伊僅靠快速球和滑行曲線球取得了好成績。我也可以投出(相似的)球種，能運用好這個球種的話應該會不錯。”截至當天，雷伊的成績是11勝5負，平均責任失分2.60。 但並不是所有的一切都很好。柳賢振表示，“投出了平時不怎麽投的球種，感覺身體有些緊繃。因爲不想勉強自己，(第6局結束後)和主教練、教練交流之後走下了投手踏板”，“不是什麽大問題，下一次先發上場沒問題。我會准備的一模一樣。” 柳賢振今後大概率會首發出場4次左右。其中，只要取得2勝，就能取得賽季第15勝，並刷新自進軍美國職棒大聯盟以來的單賽季最多勝記錄。截至目前，他在效力洛杉矶道奇隊時期曾三次(2013年、2014年、2019年)達成的14勝是個人最多勝記錄。

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