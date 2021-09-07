韓國軍方事實上已經完成潛射導彈的開發…世界上第八個擁有國. September. 07, 2021 07:56. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓國軍方最近成功完成了潛射彈道導彈開發的最終階段——潛艇試射。潛射導彈是從難以探測的潛艇發射的典型戰略武器，被稱為可以推翻戰場版圖的“遊戲規則改變者”。朝鮮去年和今年公布了新型潛射導彈，加快了開發威脅韓美的非對稱戰略武器的步伐，在這種情況下，韓國也成為世界上第八個擁有潛射導彈的國家。 據防產業界相關人士6日透露，韓國國防科學研究所最近在3000噸級潛艇1號艦“島山安昌浩艦”發射潛射導彈的兩次非公開試射均獲得成功。據悉，潛射導彈的核心技術“冷發射”成功啟動。“冷發射”是指，在發射井中用空氣壓力將導彈推出水面後，點燃導彈發動機。相關人士表示：“本月中旬結束第三次也是最後一次的試射後，將進入量產、實戰部署階段。”最後一次試射將在忠南泰安國防科學研究所安興試驗場近海非公開進行。 潛射導彈技術開發通常分為地面試射、水中試射、潛艇試射3個階段。韓國軍方去年底成功進行地面試射，今年完成了利用駁船在淺水中發射的第二階段水中試射。可搭載6枚潛射導彈的韓國軍第一艘3000噸級潛艇“島山安昌浩”號於8月13日開始服役，加快了相關技術開發的步伐。目前擁有潛射導彈的國家有美國、俄羅斯、英國、法國、印度、中國、朝鮮等。

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