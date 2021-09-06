展現挑戰和熱情的韓國殘奧代表團…“課題變多了”. September. 06, 2021 07:30. by 東京=黃圭仁記者 kini@donga.com·. 雖然在大會最後階段表現出了強大的後勁，但未能實現當初制定的目標。 在2020東京殘奧會(殘疾人奧運會)最後一天即5日，羽毛球代表選手金正俊(43歲•蔚山中區廳)在單打WH2級比賽中、金正俊和李東燮(50歲•濟州島)在雙打WH2-WH1級比賽中分別獲得銀牌，至此，本屆韓國殘奧代表團獲得2枚金牌、10枚銀牌、12枚銅牌，並以綜合第41位結束了本次大會。 韓國代表團當初的目標是獲得4枚金牌、9枚銀牌、21枚銅牌，進入綜合排名前20位。綜合排名第41位是韓國首次參加殘奧會的1968年特拉維夫奧運會之後，成績最糟糕的一次。 中國代表團以96枚金牌、60枚銀牌、51枚銅牌的總成績位居獎牌榜首位，東道主日本則以13枚金牌、15枚銀牌、23枚銅牌位列第11位。 2000年悉尼殘奧會射擊金牌得主、大韓殘疾人體育會會長鄭鎮完(音)表示：“很多人說殘奧會參與本身就很美麗，但我的想法卻不同”，“體育人自信地、堂堂正正地挑戰到底的樣子、克服極限的樣子才是真正美麗的。”他接著補充說：“在本次大賽中，韓國選手們的表現確實有些不足。爲了殘疾人體育，回到韓國後，我必須得好好思考該做些什麽。課題變得更多了。” 代表團團長朱元洪(大韓殘疾人網球協會會長)表示：“雖然不斷出現擴大基層和挖掘新人的說法，但實際上對于應該怎麽做，還沒有什麽能切身感受到的政策”，“以此次殘奧會爲契機，應該重新確定正確的方向。” 下屆殘奧會將于3年後的2024年8月28日在巴黎舉行。

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