威尼斯國際電影節評委會新晉主席奉俊昊. September. 03, 2021 07:36. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “新冠病毒即將消失，但電影還會繼續。” 1日(當地時間)在意大利威尼斯利多島拉開帷幕的第78屆威尼斯國際電影節評委會主席奉俊昊導演(52歲)出席記者會時做出了上述表示。這是韓國人首次擔任世界三大電影節(威尼斯、柏林、戛納電影節)的評委會主席。 奉俊昊導演表示：“全球性大流行病(Pandemic)讓電影界陷入了困境”，並傳達了希望的信息。他說：“由于新冠肺炎疫情，世界的電影制作者們度過了非常艱難的時間。但是回顧Pandemic，這個時期是考試，似乎展現了電影的生命力”，“作爲電影制作者，我不認爲電影及其曆史會輕易停止。” 他還表達了對此次電影節的期待。奉俊昊導演說：“能夠從年輕電影人那裏體驗到新的意大利電影，感到非常高興”，“導演都有屬于他們自己的創造性世界，都很優秀。希望將他們團結在一起，取得爆發性的效果。” 對于審查標准，奉俊昊表示：“我認爲沒有必要一定要有某個標准。爲了挑選美麗的電影，必須尊重各自不同的取向”，期待評委們的熱烈討論。 本屆電影節將持續到11日，共有來自56個國家的92部作品受邀參展。電影節最高獎—金獅獎的主競賽單元邀請作品有21部。奉導演將在閉幕日發表金獅獎。韓國電影未能入圍今年的主競賽單元邀請作品。 始于1932年的威尼斯電影節是世界上曆史最悠久的國際電影節。1987年演員姜受延(55歲)憑借《種女》獲得最佳女主角獎，2002年李滄東導演(64歲)和演員文素利(47歲)憑借電影《綠洲》獲得最佳導演獎和最佳新人女演員獎。已故導演金基德(1960~2020年)2004年憑借《空房子》獲得最佳導演獎，2012年憑借《聖殇》獲得最高獎金獅獎。作爲評委，2006年朴贊郁導演(58歲)和2016年文素利曾分別參與。

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