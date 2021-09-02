捷恩斯在美國IQS高級品牌中排名第二，現代汽車集團車級評價獲獎數最多. September. 02, 2021 07:24. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團的3個整車品牌在美國新車質量調查(IQS)中都進入了前10名。 1日，據美國市場調查企業JD Power統計的今年IQS顯示，在所有整車品牌中，起亞、捷恩斯、現代汽車分別排在第6位、第7位和第8位。從去年11月到今年2月，在美國購買新車的顧客在拿到車後3個月裏經曆的質量不滿事例的統計結果顯示，每100輛車中的不滿件數會通過評分顯示出來。 各品牌分數分別是起亞147分、捷恩斯148分、現代汽車149分。分數越低，說明質量滿意度越高。調查項目達223個。 排在第一位的是獲得128分的美國Stellantis旗下小皮卡品牌“RAM”。捷恩斯在只計算平均181分的高級品牌的評價中名列第2位。捷恩斯2017~2020年一直保持第一的位置，但今年卻把頭名位置讓給了雷克薩斯(144分)。雷克薩斯比去年排名第二時低了15分。 另外，現代汽車集團在一同進行的JD Power車級評價中，捷恩斯G80、現代汽車雅紳特、起亞Soul和K3、獅跑、Telluride、嘉年華獲得了車級最優秀品質獎。這是同一整車集團內獲獎數最多的一次。

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