福利預算突破200萬億韓元，無法承受沒有財政準則的“債務炸彈”. September. 01, 2021 07:21. . 明年福利預算將突破200萬億韓元。現政府執政4年間增加了50%的規模。全體預算首次超過了600萬億韓元。政府昨天通過了包含上述內容的2022年預算案。隨著新冠疫情、兩極化、低生育等，確實有必要增加福利預算。但在國家債務高達1000萬億韓元的情況下，盲目擴大財政只能引發“稅金炸彈”。因此難免會受到用需要國民償還的錢發善心的批評。 從明年的福利預算來看，從嬰幼兒到老齡層直接支付津貼、年金、獎金、準備金、保護費等現金的方式劇增。雖然有必要擴大對老弱者的照顧支援，但青壯年預算也以現金支付為主，而不是增加福利基礎設施，這是不可取的。國民希望穩定的居住和工作崗位，但政府只拿出補救對策。這不禁讓人懷疑，政府是不是想用“撒錢施善”來掩蓋房價暴漲和青年失業等政策失敗。 明年國家債務在國內生產總值中所占比率將首次突破50%。稅金和國民年金、健康保險、工傷保險等社會保障性基金在國內生產總值中所占的比重——國民負擔率接近30%。也就是說，如果按照這一趨勢發展下去，不久後就要將收入的三分之一作為稅金和基金繳納。“文在寅關懷”導致健康保險財政惡化，失業補貼期限和工資大幅增加。 在國家債務不斷增加的情況下，控製這種情況的財政準則卻在國會睡大覺。財政準則的核心內容是將國家債務比率限製在60%。政府認為，到2025年將達到財政準則標準的限度。現政府每年增加8%∼9%的支出，將財政穩定轉嫁給了下屆政權和國民。 不僅如此，有力的總統候選人還提出了需要龐大財政的福利公約。執政圈的京畿道知事李在明承諾將推出基本收入、基本住宅等“基本系列”，前國務總理李洛淵在“新福利”承諾中表示將負責國民生活的所有領域。在野圈前檢察總長尹錫悅也加入了原價住宅公約。下屆政權也很有可能註重擴大現金性福利。 政府表示，明年的稅收將增加數十萬億韓元。但是，新冠疫情、全球利率上升、中美霸權競爭等變數也不少。以不確定的收入為前提舉債是危險的。要求國民減少負債，甚至阻止提供生計資金貸款，而政府卻借債揮霍，這是前後矛盾的做法。國民知道，在大選之前撒下的錢終究還是稅金。

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