美國徹底從阿富汗撤軍，慶祝勝利的塔利班能否穩定統治？. September. 01, 2021 07:22. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美國31日完成從“帝國墓場”阿富汗的撤軍後，塔利班盡情享受勝利，正忙於組建新政府。但是，20年來一直進行戰爭的塔利班能否解決經濟崩潰等問題並穩定統治阿富汗，眾說紛紜。 據美聯社報道，塔利班發言人紮比烏拉·穆賈希德8月31日宣布：“美軍已離開喀布爾機場，我國獲得了完全獨立。”另一名塔利班發言人穆罕默德·納伊姆表示：“阿富汗全部領土都在由塔利班控製。”哈卡尼網絡領導人西拉朱丁·哈卡尼（48歲）的弟弟阿納斯·哈卡尼在推特上寫道：“美國和北約對阿富汗的20年占領今晚結束了。我們重新創造了歷史。”美聯社報道說，塔利班隊員在黑暗中看著最後一架美軍飛機離開機場，慶祝勝利，還放了煙花。 隱居的塔利班最高領導人阿洪紮達（60歲）預計不久後將全面登場，宣布新政府上臺並掌握權力。“美國之音”援引塔利班高層負責人的話報道說，阿洪紮達在南部坎大哈指示西拉朱丁·哈卡尼和軍事負責人穆罕默德·雅各布（31歲）製定內閣名單，預計不久將結束人選工作。穆賈希德不久前表示：“新內閣的組成將在一兩周內結束。”副發言人比拉爾·卡裏米表示：“阿洪紮達即將出現在大眾面前。”塔利班表示要組成全面政府，它能否組成不僅包括主軸普什圖族，也讓塔吉克族、烏茲別克族等少數民族和舊軍閥勢力適當參與的政府，備受關註。 在美國離開的阿富汗，塔利班要解決的第一個問題是經濟。在阿富汗政府預算中，美國等國的支援占80%，已全部中斷，大部分在美國的阿富汗中央銀行的外匯資產也被凍結。占國內生產總值（GDP） 43%的海外援助也大部分中斷。在塔利班占領喀布爾的同時，貨幣價值暴跌，食品等物價暴漲。預計從9月份開始將出現糧食不足。塔利班在經濟建設方面期待中國的幫助。據香港《南華早報》報道，塔利班發言人蘇哈伊·沙欣8月31日表示：“偉大的鄰國中國可以在阿富汗重建方面發揮建設性和積極作用。” 統治所需的人力資源也枯竭了。過去在政府機關工作過的人中，有相當一部分人因為害怕塔利班的報復而不上班，一直躲起來。據推算，塔利班隊員約有10萬人，雖然會開槍，但大部分都是文盲。目前還沒有技術人員來運營美軍離開的喀布爾機場。塔利班發言人納伊姆31日表示：“喀布爾機場的運營需要技術支援。”據悉，原本落後的醫療系統隨著國際機構有關負責人的離開，正在崩潰。 塔利班表示，希望得到國際社會的認可，並以伊斯蘭律法為基礎，賦予女性教育機會等尊重人權，但能否實現還是未知數。在此過程中，塔利班內部強硬派和穩健派之間的矛盾也將出現。塔利班有很多派系，而且在2015年領導層一直隱瞞前最高領導人穆罕默德·奧馬爾死亡消息一事穿幫後，經歷了派系之間的內訌。壓製最近在喀布爾製造炸彈恐怖襲擊的“伊斯蘭國”，也是塔利班的課題。

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