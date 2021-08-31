第100期光化門留言板上的BTS歌詞. August. 31, 2021 07:33. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. “我們縱情起舞，無需他人准許。” 迎來第100期的“光化門留言板”上，留下了防彈少年團(BTS)親自寫的希望信息。 教保生命30日表示，在首爾鍾路區光化門教保生命大廈光化門留言板(字板)上挂上了BTS寫的文句。教保生命辦公樓外牆上挂著的光化門留言板，從1991年開始每年4次，每個季節都會以30多字的簡短文字向市民們傳達著震撼的信息。爲紀念第100期，此次留言板以比原來大11倍的超大型版面制作而成。長90米、寬21米、總面積1890平方米，是籃球場(420平方米)的4.5倍。 BTS親自寫的這段文字原封不動地燃起了他們歌曲《Permission to Dance》中的希望信息。其含義是，雖然新冠肺炎疫情大流行導致制約增加，但尋找在壓抑和疲憊中也能感受到自由的東西。據悉，BTS對延續30多年的光化門留言板的社會文化價值産生了共鳴，並參與了此次合作。 BTS的7名成員在通過光化門留言板官網公開的祝賀視頻中表示：“我認爲，舞蹈是無需得到任何人的准許，能夠隨心所欲去做的自由”，“希望大家可以找到能夠感受到各自自由的東西，在文中的下劃線上表現屬于各位的自由。”

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