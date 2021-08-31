戰爭和地形. August. 31, 2021 07:33. . 751年，高句麗後裔高仙芝率領的唐朝軍隊橫穿生平第一次見到的險峻山區艱難行軍。對于中國軍隊來說，沿著絲綢之路走得最遠的高仙芝部隊越過山脈與伊斯蘭軍展開了激戰，但最終敗北。這就是塔拉斯戰役(又稱怛羅斯戰役)。 塔拉斯現今位于吉爾吉斯斯坦境內。經過這裏，就能看到烏茲別克斯坦的撒馬爾罕。其下就是阿富汗。高仙芝部隊越過的山脈是興都庫什山脈北端，這一險峻的山脈南北向經過塔吉克斯坦，最後進入阿富汗。反塔利班勢力的中心潘傑希爾省位于阿富汗領土結束的興都庫什山脈的盡頭。 阿富汗戰爭尚未結束的原因、未能擺脫伊斯蘭極端主義者的影響的原因包括分裂成碎片的地區社會、多樣的種族和部族、近代的産業和生活方式等。營造這種環境的主要因素就是險峻獨特的地形。山、平原、沙漠、高原地帶把國土分割成一塊一塊的。興都庫什創造的山嶽地形是爲戰爭而特化的地形的說法是正確的。 兵法的基本是我軍集中，敵人分裂。這裏沒有退路，在敵軍很難改變陣形的極端地方展開戰鬥，可以獲得翻倍的效果。從進入潘傑希爾的公路網來看，幾乎所有地方都屬于這種地形。上山則是更深的地獄。過去，蘇聯軍隊對從岩石後面突然冒出來、瞬間圍堵上來的阿富汗戰士非常害怕，把他們稱爲幽靈。由于教育水平低，軍官資源、會操作尖端武器的技術人員非常匮乏。這是削弱正規軍的重要因素之一。但如果投入到遊擊戰中，得益于得天獨厚的地形，即使不學習也能成爲戰士。 阿富汗的未來會如何？雖然很可惜，但槍聲不會輕易停止。強國介入也是泥潭，撤退後受到指責的情況似乎不會改變。

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