日本自民黨下任總裁支持率，河野排名第一，菅義偉位居第四. August. 31, 2021 07:34. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 決定下一任日本首相人選的自民黨總裁選舉即將在約一個月後的9月29日舉行，現任行政改革擔當大臣的河野太郎和自民黨前幹事長石破茂的普通選民支持率超過首相菅義偉。不過，在僅限於支持自民黨的選民中，菅義偉的支持率占據第一位。 《日本經濟新聞》27日至29日對1025名成年人實施了“適合擔任自民黨新總裁的人物”的調查，結果河野太郎獲得16%的支持，居於首位。石破茂也獲得了16%的支持率，但小數點之後落後，排名第二。不過，《日本經濟新聞》沒有公開兩人的支持率差距。其後依次為前政務調查會長岸田文雄（13%）、菅義德（11%）、環境大臣小泉進次郎（9%）等。 在此次調查中，菅義偉內閣的支持率為34%，與一個月前相同。這是自去年9月菅義偉內閣上臺以來持續兩個月的最低值。據分析，這是受一直沒有平息的新冠疫情擴散事態的影響。 在自民黨支持層中，適合擔任新總裁的人物中，菅義偉以20%居首位，其後依次為河野太郎（18%）、岸田文雄（14%）、前幹事長石破茂（12%）和前首相安倍晉三（10%）。 自民黨總裁由自民黨所屬國會議員和交納2年以上黨費的黨員各383票、共766票決定。日本政治的派系政治盛行，議員票的去向取決於黨內派系頭目。有評價說，選民輿論調查對黨員的投票產生相當大的影響。

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