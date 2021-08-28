世界報業和新聞出版協會CEO：“強行處理《媒體仲裁法》，損害韓國名聲”. August. 28, 2021 07:14. by 華盛頓=劉勝鎮 常駐記者 promotion@donga.com. “低估了新聞專家。” 26日(當地時間)，世界報業和新聞出版協會(WAN-IFRA)首席執行官(CEO)文森特•裴瑞恩在接受東亞日報-頻道A的電子郵件采訪時，就共同民主黨代表宋永吉“因爲什麽都不知道”的發言做出了上述表示。25日，宋代表就批評共同民主黨《媒體仲裁法》修訂案的無國界記者會(RSF)聲明表示：“他們自己怎麽知道我們的情況？因爲什麽都不知道。” 裴瑞恩CEO說：“很明顯，宋代表沒有讀過我們參與的多份報告。”此次《媒體仲裁法》修訂案試圖限制的“虛假信息擴散”危機，不僅是韓國所經曆的危機，也是全世界面臨的共同問題，如果理解世界多個媒體團體正在共同研究這一點，就決然不會做出這樣的發言。 他說：“希望執政黨能夠理解，在這種罕見的脈絡和脫離韓國立法傳統的情況下，試圖通過法案的做法，讓(韓國)在國際夥伴之間具有的名聲受到損害。” 此前，RSF東亞局局長塞德裏克•阿爾比亞尼25日在接受本報視頻采訪時表示，“韓國是世界上領先的民主國家之一”，“(修正案通過後)可能會開創先例，被其他國家利用。” 裴瑞恩CEO就法案內容批評說：“這損害了向胡亂行使政府和企業權力的人征收透明度和責任的新聞業的主要價值。”

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