京都國際高中首次參加夏季甲子園，掀起“4強旋風”. August. 27, 2021 07:26. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本京都的韓裔民族學校—京都國際高中在日本高中棒球界掀起了一股“旋風”。雖然首次參加了被稱爲“夢想的舞台”的全國高中棒球錦標賽(夏季甲子園)，但該校創紀錄地確定了進入4強的資格。 26日，在兵庫縣西宮市的阪神甲子園棒球場舉行的夏季甲子園8強賽上，京都國際高中以3比2戰勝了福井縣代表敦賀氣比高中。在以2比2平分結束第8局後，在第9局下半局的進攻中，因右前安打和敦賀氣比高中的失誤再得1分。此次，以《東海大海》開頭的韓國語校歌通過NHK在日本全境響起。 敦賀氣比高中是10次參加夏季甲子園的棒球名校。在被稱爲“春季甲子園”的高中棒球選拔比賽上，該校更是在2015年奪冠。京都國際高中主教練小牧憲繼在勝利後接受NHK采訪時表示：“賽前就預測本場比賽將是一場艱難的比賽，因此對孩子們說‘以體力決勝負，戰鬥到最後一刻’”，“在第8局上半局丟掉2分時，我心想‘難道要結束了嗎’，但隊員們改變了我的想法，他們的表現非常出色。” “夏季甲子園”是在日本全國47個廣域地方自治團體經過預選賽，由代表各地方自治團體的49所高中(東京和北海道各2所)參加的全國性重大比賽。不僅僅是學校之間的對決，地方自治團體之間的對決性質也很大，在日本全國都享有很高的人氣。隨著京都國際高中取得三連勝，京都市內已經出現了貼有“加油！京都國際9”字樣的出租車。 京都國際高中的校長朴京洙(音)表示：“能夠向旅日同胞社會送去喜悅，無比高興。我們想再次取得勝利，進入決賽。”半決賽和決賽將分別于28日和29日舉行。

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