日本黑社會頭目首次被判處死刑，威脅法官“會後悔一輩子”. August. 26, 2021 07:19. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 又被稱為“黑幫”的日本黑社會“工藤會”總裁野村悟（75歲，照片）被判處死刑。這是日本現任黑社會頭目首次被判處死刑。同時被起訴的二把手田上不美夫（65歲，會長）被判處無期徒刑。 福岡地方法院24日就因涉嫌違反殺人及組織犯罪處罰法等罪名被移交法院審判的野村表示，“作為犯罪的主謀參與其中，責任重大”，按照檢方的建議判處其死刑。 野村涉嫌參與射殺前漁業協同組合長（1998年）、負責調查工藤會的退休警察槍擊恐怖事件（2012年）、針對負責自己脫發手術等的護士兇器恐怖事件（2013年）、牙科醫生兇器恐怖事件（2014年）等4起強力事件而被起訴。野村在審判過程中稱“沒有我參與的直接證據”，聲稱自己無罪，但法院沒有采納。 據《朝日新聞》報道，野村在當天被判處死刑後對審判長說：“我曾懇請你作出公正的判斷，但（判決）完全不公正。你會後悔一輩子的。”他對田上也表示，“你也被判得很重。” 總部設在福岡縣北九州的工藤會因兇惡犯罪而惡名昭著。截至去年底，組織成員約達520人。它與把針對普通市民的犯罪被視為禁忌的黑社會不同，經常對個人和企業實施恐怖襲擊。因此，日本警方唯獨為工藤會增加了“特定危險”一詞，將其作為“特定危險暴力團”。日本在1991年實施了《暴聯團對策法》，展開了與犯罪的戰爭，一度達到20萬名的日本黑社會成員數，最近減少到了3萬名以下。

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