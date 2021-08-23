“駐韓美軍收容阿富汗難民”……韓美應從人道主義層面進行磋商. August. 23, 2021 07:30. . 有報道稱，美國正在考慮在駐韓美軍基地收容阿富汗難民的方案。美國經濟報紙《華爾街日報》21日援引美國官員的話報道說：“美國正在考慮在韓國、日本、德國等地的美軍基地收容難民。”駐韓美軍22日表示：“如果下達任務，將同韓國政府合作。” 據《華爾街日報》報道，美國目前正積極考慮在包括韓國在內的亞洲、歐洲等地的海外駐軍地點建立臨時收容所，收容阿富汗難民。據說，卡塔爾和巴林等中東地區的美軍基地已滿是難民。美國目前正在推進在本月末之前將在阿富汗戰爭中提供協助的當地人及其家屬共6.5萬人撤離。 如果美國在駐韓美軍基地收容難民，事先應與韓國政府進行充分的磋商。根據駐軍協定，海外基地具有“治外法權”地位，收容難民的決定權在美國。但是，如果在磋商不足的情況下強行推進，可能會引發同盟之間不必要的誤會和矛盾。有必要透明地公開難民的規模和滯留時間等，並努力求得韓國國民的理解。 美國應以身作則，在本國境內的美軍基地積極收容難民。不能動輒想讓同盟背上包袱。阿富汗戰爭是由美國侵略引起的戰爭。在難民問題上，不應該采取“本國優先主義”，而應表現出負責任的人權強國的面貌。 離開阿富汗的難民已經超過了200萬人，而且還會增加。作為世界第十大經濟規模的韓國，也不能一直對國際紛爭引起的難民問題袖手旁觀。如果難民來到駐韓美軍基地，我們應不惜一切可能的支援。韓國不僅可以發揮國際社會一員的作用，還可以借此機會加強韓美同盟。

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