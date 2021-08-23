台風“奧麥斯”今天登陸南海岸. August. 23, 2021 07:30. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 秋季梅雨季節開始，再加上今年第12號台風“奧麥斯”的北上，預計到25日爲止全國範圍內將有大雨。 氣象廳22日預測說：“台風奧麥斯將于23日下午經過濟州島附近，于當晚在南海岸附近登陸。”雖然當初預測從日本北上而來的此次台風將在登陸韓國之前消失，但當天出現了修改後的預測。由于目前海洋水溫高，台風強度小，所以預計會在保持台風形態的情況下登陸。台風登陸韓半島後，預計將在24日上午消失。 隨著台風和停滯氣團(梅雨鋒面)的影響，23~25日全國將出現每小時50~70毫米以上的降雨。特別是，濟州和南部地區將出現時速100公裏的強風，並伴有大雨。截止到24日，上述地區的降雨量將達到400毫米。 目前，梅雨鋒面停留在濟州島南部海域。但26日以後，忠清和南部地區仍將維持梅雨鋒面，預計到本月末爲止仍有降雨。氣象廳認爲，今後受梅雨鋒面影響的地區可能會發生很大變化。 另外，周末全國刮起了強風和大雨，災害層出不窮。據消防當局22日透露，前一天發布暴雨警報的釜山共接到44起道路浸水等100起雨損報告。 下午2時40分左右，行走在釜山鎮區的20多歲女性被從附近施工現場10樓掉下來的長2米、寬0.5米的模具擊中頭部受傷。上午11時21分左右，沙上區毛羅洞某公寓21層的陽台窗戶被強風刮碎，導致50多歲的居民受傷，中區南浦洞Biff廣場一棟建築物外牆瓷磚因強風掉落。 同一天，暴雨警報和強風警報生效的仁川也發生了20起災害。上午11時12分左右，富平區十井洞4層住宅3、4層牆面的外牆材料被強風刮落，襲擊了停在附近的車輛。

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