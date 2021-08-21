預言“以新冠疫情終結經濟泡沫”的啓示錄. August. 21, 2021 07:22. by 金相雲 sukim@donga.com. 如果說有“新冠病毒啓示錄”之類的東西，也許就是這本書。通過看書，再次確認了作者是現任經濟學類教授。因爲作爲學者寫的書，內容過于端莊和挑釁。但是越讀越能理解作者的邏輯，具有奇妙的魅力。 作者曾任日本大藏省(相當于韓國的企劃財政部)官員，目前擔任慶應大學經營研究生院教授。可以說，他經曆了經濟理論和現實。正如題目所暗示的那樣，作者從“經濟泡沫(bubble)和崩潰，以及克服這些的另一個泡沫的延續”的觀點來看待世界經濟。這就是所謂的“泡沫 後泡沫”。 但作者認爲，在新冠病毒疫情下，實體經濟泡沫將迎來最終局面。因爲各國爲了克服全球性大流行病，都在耗盡金融、財政政策。簡言之，振興經濟的實彈將完全枯竭。至此，冷戰結束後持續30年的泡沫擴大局面將結束。作者預測說，新冠病毒疫情以後的經濟停滯是一種泡沫穩定期，有可能持續數十年。 與此相對應，作者最擔心的是，保持社交距離帶來的經濟封鎖和大規模現金支援將導致財政崩潰。作者幾乎確信日本政府將迎來財政崩潰。作者建議稱，在此前提下，應該提前制定財政崩潰後增稅還是減少政府支出等詳細的預案。提出災難支援金等與日本類似的防疫、經濟對策的韓國也與此不無關系。 作者批評說，在新冠病毒疫情局面下，日本政府只沈迷于生命邏輯，一貫采取過度的防疫應對措施。也就是說，有關費用對比效用的討論被封存，爲防止感染，只專注于保持社交距離。他指出，整個日本社會陷入了非理性的“停止思考”狀態。這可能適用于所有必須在防疫與經濟相互衝突的目標之間尋找最大公約數的國家。

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